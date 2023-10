Bundesliga 23/24 Bayer - Köln: die Werkself in der Einzelkritik

Victor Boniface

Ließ bisweilen mehrere Gegenspieler aussteigen und näherte sich seinem siebten Tor in der Liga an, das er nach einigen erfolglosen Versuchen schließlich nach 68 Minuten auch erzielte. Bei der Vielzahl an Chancen hätte er mit etwas mehr Klarheit in seinen Aktionen allerdings auch häufiger treffen können – wenn nicht sogar müssen.

Note: 2-