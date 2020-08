Jonathan Tah

Hat in dieser Saison nicht den entscheidenden Schritt Richtung alter Stärke gemacht. Stattdessen entsteht der Eindruck, dass er in seiner Entwicklung stagniert und einen neuen Reiz braucht. Seine Leistungen in dieser Saison waren weitgehend solide mit Ausreißern nach unten, aber von einem Nationalspieler ist mehr zu erwarten. Er selbst weiß das vermutlich am besten.

Note: 4+