Timothy Fosu-Mensah

Wenige Wochen nach seinem Wechsel in die Bundesliga zog sich der Niederländer im Februar einen Kreuzbandriss zu. In den Einsätzen davor deutete er an, dass er eine Verstärkung für die rechte Abwehrseite sein kann. Nun arbeitet der 23-Jährige in der Reha an seinem Comeback.

Ohne Note