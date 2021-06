Exequiel Palacios

Mit Argentinien spielte der 22-Jährige im November vergangenen Jahres gegen Paraguay. Dabei wurde er von Angel Romero derart brutal mit einem Sprung in den Rücken gefoult, dass er Brüche dreier Querfortsätze der Lendenwirbelsäule erlitt. Als er nach knapp drei Monaten wieder fit war, kam er unter Peter Bosz nicht mehr zum Einsatz. Erst unter dessen Nachfolger Hannes Wolf blühte Palacios auf, stand sechs Mal in Folge in der Startelf, spielte stark und erntete Lob von allen Seiten. Kurz vor dem Saisonende zog er sich im Training eine Adduktorenverletzung zu. Viel unglücklicher konnte es kaum laufen.

