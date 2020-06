Moussa Diaby

Den Franzosen bekamen die Gäste aus Köln in der Anfangsphase einfach nicht in den Griff. Sein Solo-Lauf in der 13. Minute hätte einen Treffer verdient. Danach mit mehreren richtig starken, aber auch einigen schwächeren Szenen. Sein Tor zum 3:1 (83.) brachte die Entscheidung.

Note: 2