Europa League 22/23 Bayer 04 - Ferencvaros Budapest: die Werkself in der Einzelkritik

Edmond Tapsoba

Ließ sich nach der souveränen Leverkusener Anfangsphase von Marquinhos vernaschen und ermöglichte so die erste Großchance der Gäste durch Kristoffer Zachariassen an den Querbalken (26.). Danach ohne größere Probleme unterwegs – und mit dem wichtigen zweiten Treffer per Kopfball nach Adam Hlozeks Freistoß an den Pfosten (86.).

Note: 3+