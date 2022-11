Lukas Hradecky

Bewahrte die Werkself in der 38. Minute mit einer starken Parade vor dem Rückstand, hatte ansonsten vor der Pause aber nichts zu tun. In der zweiten Halbzeit passierte vor seinem Tor so gut wie nichts, bei dem Bayers Nummer eins ernsthaft gefordert war – und wenn, regelte der Querbalken den Rest.

Note: 3+