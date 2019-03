Kai Havertz

Agierte längst nicht so prägend wie in den Vorwochen und hatte einige ungewohnte Patzer in seinem Spiel. Seine Qualitäten, die ihm zu einem der wertvollsten Profis der Bundesliga machen, waren an diesem Abend nur selten zu sehen. Vielleicht war auch das unter der Woche diskutierte „100-Millionen-Euro-Preisschild“ für das Eigengewächs nicht gerade förderlich für seine Konzentration.

Note: 5