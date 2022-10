Patrik Schick

Der Top-Torjäger der Vorsaison kam erneut nicht richtig in Schwung. Forderte zwar viele Bälle und zeigte immer wieder an, wie er angespielt werden will, doch entweder kam das Zuspiel nicht oder der Tscheche konnte es nicht adäquat verarbeiten. So bleibt erneut die Erkenntnis: viel Aufwand, wenig Ertrag.

Note: 5