Einzelkritik Stuttgart – Bayer 04: die Werkself in Noten

Mitchel Bakker

Trat offensiv kaum nennenswert in Szene, schlug ein paar einfach zu blockende Flanken und traf bei der Gelegenheit einer vielversprechenden Direktabnahme an der Strafraumgrenze in der ersten Halbzeit den Ball nicht richtig. Hinzu kommt eine Gelbe Karte nach einem Foul gegen Josha Vagnoman, ehe er für Florian Wirtz Platz machte.

Note: 5