Eintracht Frankfurt im Gegnercheck Die Eintracht präsentiert sich als launische Diva

Die Form In welcher Verfassung die Eintracht in Leverkusen antreten wird, ist in diesen Tagen ein großes Rätsel. Nach zuvor vier Pflichtspielniederlagen in Serie, darunter das peinliche Pokal-Aus beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken, fegte Frankfurt in beeindruckender Manier die Münchner im eigenen Stadion mit 5:1 vom Rasen – nur um sich am Donnerstagabend mit 0:2 beim FC Aberdeen zwei Mal auskontern zu lassen. Die Hessen überwintern international und sind mit 21 Punkten nach 14 Spielen zumindest auf Tuchfühlung zu den Europapokalplätzen.