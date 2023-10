Ein Jahr bei Bayer Wie Leverkusen von Xabi Alonso geprägt wird

Es wird ungemütlich, das ist abzusehen. Bekannte Wetter-Apps prophezeien in Norwegen Regen, Wind und Temperaturen, die eher an Spätherbst als goldenen Oktober erinnern. Der positiven Stimmung bei Bayer Leverkusen schadet das freilich nicht. Als Tabellenführer der Bundesliga tritt die Werkself an diesem Donnerstag in der Europa League beim Molde FK an (21 Uhr/RTL+). Direkt am Fjordufer liegt das 11.249 Zuschauer fassende Stadion. Es bildet die malerische Kulisse für ein kleines Jubiläum unter dem Bayer-Kreuz: Trainer Xabi Alonso ist seit einem Jahr im Amt.