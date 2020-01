Vor Derby gegen Fortuna : Worauf Bayer gegen Düsseldorf achten muss

Leverkusen Für einen Sieg gegen Fortuna Düsseldorf braucht die Werkself vor allem eines: Geduld. Außerdem sollte Bayer Fortunas wieder genesenen Spielmacher Kevin Stöger und Stürmer Rouwen Hennings im Blick haben.

Die Mannschaft Trainer Friedhelm Funkel vertraut auf einen etablierten Stamm um Routiniers wie Kapitän Oliver Fink, Abräumer Adam Bodzek und Torjäger Rouwen Hennings. Neue Spieler aus dem Sommer setzten sich in der Hinrunde kaum durch. Im Tor gilt US-Nationalkeeper Zack Steffen als gesetzt, dürfte aufgrund einer Knieverletzung in Leverkusen aber erneut durch den gegen Bremen wackelnden unerfahrenen Florian Kastenmeier vertreten werden. Stuttagrt-Leihgabe Erik Thommy zeigt auf den Außenbahnen ordentliche Ansätze, kam gegen Bremen aber erst von der Bank – was Beobachter und Kritiker verwunderte. Für Belebung im Angriff soll unter anderem Steven Skrzybski (im Winter von Schalke ausgeliehen) sorgen. Er dürfte gegen die Werkself wie auch der wieder genesene Regisseur Kevin Stöger die Chance von Beginn an erhalten.