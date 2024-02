Doppelpack von Tella Bayer Leverkusen weiter ungeschlagen

Bayer Leverkusen hat auch vor dem anstehenden Bundesliga-Gipfel gegen Bayern München keine Schwäche gezeigt. Die Werkself gewann am Samstag bei Schlusslicht SV Darmstadt 98 mit 2:0 (1:0) und bleibt weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze. Nathan Tello avancierte mit einem Doppelpack in der 33. und 52. Minute vor 17.810 Zuschauern im Merck-Stadion am Böllenfalltor zum Matchwinner. Leverkusen liegt damit weiter zwei Punkte vor den Bayern. Für Darmstadt wird es am Tabellenende immer kritischer.