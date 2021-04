Bayern empfangen Bayer : Bayerns Unruhe ist Bayers Chance

Leverkusens Leon Bailey (r.) in Aktion gegen Münchens Alphonso Davies. Foto: dpa/Bernd Thissen

München/Leverkusen Im ersten Spiel nach Flicks Abschiedsankündigung empfängt München Leverkusen. „Auch wir haben unsere Waffen“, sagt Bayers Trainer Hannes Wolf vor dem Duell gegen den Rekordmeister.

Der FC Bayern ist auf dem besten Weg, die neunte Meisterschaft in Serie zu feiern. Fünf Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Vorsprung auf Verfolger Leipzig sieben Punkte, der insgesamt 31. Liga-Titel wohl nur noch Formsache. Nach Feiern ist an diesen Tagen dennoch niemandem in München zumute. Denn: Die Posse um Cheftrainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic hängt wie eine dunkle Wolke über der Säbener Straße.