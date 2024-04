13 Punkte Vorsprung Die Meisterschale ist so gut wie sicher

Ein Herzschlagfinale wie in der vergangenen Spielzeit, in der die Bayern dem BVB noch am letzten Spieltag den Titel vor der Nase wegschnappten, ist indes nicht zu erwarten. Dafür müsste der Rekordmeister in den nächsten sechs Partien mindestens zehn Zähler auf Leverkusen gutmachen – oder eben Stuttgart, das noch in der Theorie Chancen hat, deren 13. Angesichts der konstant starken Leistungen der Leverkusener in dieser Saison ist das aber ein mehr als unwahrscheinliches Szenario.