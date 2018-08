Die Bilanz von Bayer 04 Leverkusen nach einer Woche in den Alpen

Fazit nach einer Woche Österreich : Drei Erkenntnisse aus dem Trainingslager

Nationalspieler Julian Brandt hatte im Trainingslager in Zell am See sichtlich Spaß. Trainer Heiko Herrlich lobte die konzentrierte Arbeit der Profis. Foto: Jörg Schüler

Zell am See/Leverkusen Kaum ist die Werkself wieder daheim, hat sich der Wunsch von Trainer Heiko Herrlich nach einem neuen Stürmer wohl schon erfüllt: Der Schwede Isaac Kiese Thelin war zum Medizincheck in Leverkusen.

Nach einer Woche im Trainingslager im Salzburger Land ist die Werkself am Sonntagabend nach Leverkusen zurückgekehrt. Trainer Heiko Herrlich hat seinen Profis bis Mittwochnachmittag frei gegeben, um sich von den kräftezehrenden Einheiten in Österreich zu erholen. Er zog ein positives Fazit und sagte: „Wir haben im athletischen und taktischen Bereich gut gearbeitet. Die Spieler haben volle Motivation und vollen Willen gezeigt, mitzuarbeiten – bei sehr heißen Temperaturen.“ Wie weit die Mannschaft tatsächlich schon ist, werden die Generalprobe am Samstag in Valencia (21.30 Uhr) sowie das Pokalspiel beim 1. CfR Pforzheim (18. August/15.30 Uhr) zeigen.

Die Eindrücke aus dem Trainingslager lassen zumindest auf einen besseren Start als in der vergangenen Saison hoffen.

Stürmer gefunden Oft hatte Herrlich in den vergangenen Tagen betont, dass er sich noch eine weitere kopfballstarke Option für den Angriff wünscht. Nach dem langfristigen Ausfall von Pohjanpalo hatte der 46-jährige Coach nur Lucas Alario als klassischen Mittelstürmer im Aufgebot. Der schwedische WM-Fahrer Isaac Kiese Thelin soll diese Lücke im Kader nun schließen. Wie bekannt wurde, weilte der 26-Jährige bereits gestern zum Medizincheck in Leverkusen. Mit seinem Klub ist dem Vernehmen nach ein Leihgeschäft vereinbart, das nach einer Saison eine Kaufoption für rund sechs Millionen Euro beinhalten soll. Die Gerüchte um einen Wechsel an den Rhein brodelten bereits seit einigen Tagen.

Stimmung Vor rund einem Jahr war die Mannschaft von Bayer 04 nach der verkorksten Saison 2016/17 völlig verunsichert ins Trainingslager gereist. Passend dazu regnete es die ersten Tage in den Alpen durch. In diesem Jahr hingegen strahlte fast ausnahmslos die Sonne – und mit ihr die Werkself. Nach der geglückten Rückkehr auf die internationale Bühne hat sich das Team gefunden und sei, wie Kapitän Lars Bender es ausdrückt, „ein verschworener Haufen“. Das zeigte sich nicht nur bei den Trainingseinheiten, sondern auch außerhalb des Platzes. Gute Stimmung in der Vorbereitung ist zwar keine Garantie für eine erfolgreiche Saison, schaden kann das aber sicher nicht. Dass der Werksklub in sechs Testspielen fünf Siege landete und ungeschlagen blieb, sollte zusätzlich Auftrieb geben.