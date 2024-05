Ex-Spieler von Bayer und Kaiserslautern Darum wurde Ballack beim DFB-Pokalfinale ausgepfiffen

In seiner aktiven Karriere durfte Michael Ballack den DFB-Pokal dreimal in die Höhe recken. 2003, 2005 und 2006 – jeweils als Spieler des FC Bayern München. Am Samstagabend hatte der Ex-Profi den Pokal mal wieder in der Hand. In diesem Fall aber nicht als Sieger, sondern als Teil der Pokalzeremonie, immerhin standen sich mit Bayer Leverkusen und dem 1. FC Kaiserslautern zwei von Ballacks Ex-Vereinen im Pokalfinale gegenüber.