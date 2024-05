Bayer Leverkusen im Endspiel Ein Pokal gegen den Schmerz

Gegen Kopfschmerzen gibt es von der Bayer AG ein zügig wirkendes Mittel: Aspirin. Doch die Schmerzen, die Bayer 04 am Mittwoch in Dublin erlitten hat, sind eher psychologischer Natur und daher deutlich komplizierter zu kurieren. Das 0:3 gegen Bergamo hat nicht nur den Nimbus der Unbesiegbarkeit beendet, es war auch in der Art seines Zustandekommens eine frustrierende Erfahrung für alle, die es mit der Werkself halten.