Wirtz möglicherweise verletzt Leverkusen lässt Paderborn hinter sich und zieht ins Viertelfinale ein

Das Spiel nahm nach Kai Klefischs Schuss aus der Distanz, der sich klar am rechten Winkel vorbeidrehte (3.), den erwarteten Verlauf. Leverkusen gab den Ton an, Paderborn fand sich schnell in der Rolle des Dauerverteidigers wieder. Die erste wirklich klare Torchance der Rheinländer führte auch gleich zum 1:0. Nach einer schönen Kombination landete der Ball schließlich bei Stanisic auf der rechten Außenbahn, der ebenso unbedrängt wie gefühlvoll in den Strafraum flankte – exakt auf den rechten Fuß des einlaufenden Victor Boniface, der aufs lange Eck zielte und den Ball mit Hilfe des Innenpfostens im Tor unterbrachte (12.).