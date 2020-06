Halbfinale beim 1. FC Saarbrücken : Bayer-Trainer Bosz macht keine Experimente

Leverkusen Der niederländische Coach von Bayer 04 geht das Pokalhalbfinale am Dienstag beim Viertligisten aus Saarbrücken mit aller Seriosität an. Kai Havertz, Lars Bender, Daley Sinkgraven und Leon Bailey verpassen die Partie.

Als Trainer Peter Bosz danach gefragt wird, wie er verhindern will, dass seine Mannschaft die Aufgabe am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) im Halbfinale beim Regionalligisten 1. FC Saarbrücken überheblich angeht, wird der Niederländer plötzlich ganz ernst. „Pokalfinale“, sagt der 56-Jährige mit finsterem Blick, wiederholt das Wort, und sagt dann mit ein bisschen Abstand: „Mit einem Spiel ins Pokalfinale zu kommen, muss reichen. Wenn die Spieler das nicht verstehen, habe ich keinerlei Verständnis.“

Im 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf sind bereits zwei rheinische Rivalen in dieser Pokalsaison am Viertliga-Team aus dem Saarland gescheitert. „Zwei Bundesligisten und zwei Zweitligisten sind dort ausgeschieden. Das sollte Warnung genug sein“, sagt Bosz. In der vergangenen Spielzeit hat er beim 1:2 im Achtelfinale beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim bereits als Trainer von Leverkusen die Erfahrung gemacht, was es heißt, im Pokal bei einem unterklassigen Gegner zu verlieren. Häme und Spott inklusive. Ein Erlebnis, das er nicht noch einmal haben möchte – und schon gar nicht, wenn das Endspiel in Berlin und sein erster Titel mit Bayer 04 zum Greifen nah sind.