DFB-Pokalfinale Alonso gegen Funkel im Duell der Trainergenerationen

Friedhelm Funkel hatte es geschafft. Gleich in seiner ersten Saison als Spieler des 1. FC Kaiserslautern gelang ihm mit dem Klub aus der Pfalz der Einzug in das Endspiel um den DFB-Pokal. Anfang Mai 1981 ging es für ihn und die „Roten Teufel“ in Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Das Spiel endete jedoch in einer Enttäuschung für Funkel und den FCK: Die Eintracht gewann mit 3:1. Mehr als vier Jahrzehnte später steht der gebürtige Neusser mal wieder im Pokalendspiel, seinem inzwischen fünften: Als Trainer der Pfälzer trifft er am Samstag (20 Uhr/ARD) als klarer Außenseiter auf Bayer Leverkusen.