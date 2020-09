Bayers nächster Gegner im Check : Eintracht Norderstedt startet zum dritten Mal im Pokal

Leverkusen Der Viertligist aus Schleswig-Holstein steht zum dritten Mal in der ersten Runde des DFB-Pokals. Dass die Mannschaft von Trainer Jens Martens ein unbequemer Gegner sein kann, bewies sie 2017 bei der 0:1-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg.

Der Verein Mit Eintracht Norderstedt trifft Bayer 04 auf einen Regionalligisten aus der Nord-Staffel, der bereits zum dritten Mal in der ersten Runde des DFB-Pokals antritt. 2016 und 2017 war die Mannschaft aus der nördlich von Hamburg in Schleswig-Holstein gelegenen Stadt dabei, scheiterte aber jeweils an Greuther Fürth (1:4) und Bayers Auftaktgegner in der Bundesliga, dem VfL Wolfsburg (0:1). Den erneuten Sprung ins Duell mit den Profis erreichte Norderstedt souverän durch einen Sieg im Hamburger Landespokalfinale gegen den TSV Sasel. Die Eintracht ist seit 2013 viertklassig, landete stets im Mittelfeld der sportlich im Vergleich eher weniger attraktiven Nord-Staffel. Nun tauschte Norderstedt das Heimrecht mit der Werkself, weil eine Austragung in Norddeutschland wegen der Corona-Auflagen nicht lukrativ gewesen wäre. Dafür darf die Mannschaft im Hotel an der BayArena übernachten.