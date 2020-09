Lars Bender Nach vier Minuten profitierte der Ex-Kapitän von einem kapitalen Bock in der Norderstedter Abwehr, behielt im Strafraum die Übersicht und schob locker zum 1:0 ein. Auch sonst war der 31-Jährige vor allem in des Gegners Hälfte zu finden, wo er viele Impulse gab. In den zweiten 45 Minuten ließen seine Kräfte etwas nach. Note: 2-