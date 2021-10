Gegnercheck : Darauf muss Bayer 04 gegen den KSC achten

Seit der Verpflichtung von Christian Eichner als neuen Cheftrainer geht es aufwärts Karlsruher SC. Pokalgegner Bayer Leverkusen muss am Mittwoch (18.30 Uhr) unter anderem auf die Standardstärke des Teams aus Baden aufpassen.

Die Form Die Verpflichtung von Christian Eichner hat sich für die Badener als Glücksgriff erwiesen. Nach eher tristen Jahren ist der Coach aktuell dabei, den Klub wieder zu einer soliden Adresse in der Zweiten Liga zu entwickeln. Auch in die aktuelle Saison ist der KSC ordentlich gestartet, verlor am vergangenen Samstag aber 1:3 in Düsseldorf und kassierte damit den ersten richtigen Dämpfer. Zuvor hatte Karlsruhe nur gegen die Topteams St. Pauli und Nürnberg den Kürzeren gezogen. Die zweite Pokalrunde hatte der zweifache Sieger des Wettbewerbs (1955 und 1956) durch ein souveränes 4:1 beim Regionalligisten in Lotte erreicht.