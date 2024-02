Nach zwei Rückständen Bayer Leverkusen schlägt Stuttgart im Pokalkracher

Deniz Undav scheiterte an Kovar (78.), insgesamt ließ das Tempo der Partie in den letzten Minuten erwartbar nach. Ganz im Gegensatz zur Spannung. Und gerade, als sich die 30.210 Zuschauer in der BayArena und wohl auch einige der Spieler mit dem Gedanken an die Verlängerung anfreundeten, war Jonathan Tah nach Vorarbeit von Wirtz mit dem Siegtreffer zur Stelle (90.).