Bayers nächster im Check : Die „Elv“ aus Elversberg ist dieses Jahr noch ungeschlagen

Leverkusen Der Drittliga-Aufsteiger ist im Dezember 2021 das vorerst letzte Mal als Verlierer vom Platz gegangen. Das Team von Trainer Horst Steffen glänzt mit offensivem Fußball, ohne die Stabilität zu vernachlässigen.

Die Form Mit 5:1 entschied Elversberg das Aufsteiger-Duell bei Rot-Weiss Essen am ersten Spieltag der 3. Liga für sich – ein Ausrufezeichen. „Wir müssen uns schon die Augen reiben“, sagte Coach Steffen. „Vor allem die erste halbe Stunde war nahezu perfekt.“ Das sagt viel über die aktuelle Verfassung der Saarländer aus. Beflügelt von der Euphorie durch den Aufstieg, aber auch getragen von einer Serie ungeschlagener Spiele seit Dezember vergangenen Jahres ist „die Elv“ ein denkbar unangenehmer Gegner für einen Bundesligisten in der ersten Pokalrunde.

Darauf muss Bayer 04 achten Die Werkself sollte auf den 36-jährigen Ivorer Kevin Koffi und den 28-jährigen Linksaußen Luca Schnellbacher aufpassen. Das Stürmerduo zählte in der Vorsaison mit Mustafa Valdrin zu den Torgaranten im Team und war auch beim 5:1 in Essen je zwei Mal erfolgreich. Top-Torjäger bei den Saarländern ist jedoch der Spanier Fernandez, der in der vergangenen Saison 15 Treffer erzielte. Mit offensivem und ballbesitzorientiertem Fußball brachte es die SVE auf 79 Tore und Platz eins der Regionalliga Südwest – eine Bestmarke, die nicht zulasten der Stabilität ging. Denn mit 29 Gegentreffern stellte Elversberg auch die zweitbeste Defensive der Liga. Die Balance stimmt also und die Mannschaft kommt über ihren Teamgeist: „Der Schlüssel für unseren Erfolg ist, dass wir eine Familie sind, nicht nur die Spieler untereinander, auch der Trainerstab“, betonte Fernandez unlängst.