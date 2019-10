Bayers Pokalgegner im Check : Mit Rotation will der SCP den Sieg gegen Fortuna vergolden

Trainer Steffen Baumgart hat dem SC Paderborn einen offensiven Spielstil verordnet. Foto: dpa/Marius Becker

Leverkusen Steffen Baumgart, Trainer des Leverkusener Pokalgegners SC Paderborn, hat angekündigt, in der zweiten Runde des DFB-Pokals rotieren zu wollen. Anstoß in der BayArena ist am Dienstag um 20.45 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jim Decker

Die Mannschaft Trainer Steffen Baumgart hat – zumindest personell – kaum Probleme. Routinier Uwe Hünemeier fehlt wegen eines Bänderrisses, Stürmer Sven Michel bekam beim Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf (2:0) einen Schlag aufs Schienbein ab und ist angeschlagen. Gegen Bayer 04 will Baumgart aber dennoch rotieren: Im Tor könnte Jannik Huth, bis vor wenigen Wochen noch Nummer eins, eine neue Chance bekommen, vorne sind die Angreifer Streli Mamba und Cauly Souza Kandidaten für einen Platz in der Startelf.

Die Form Die Ostwestfalen haben beim Erfolg gegen die Landeshauptstädter den ersten Sieg in er Liga geschafft. Nun ist etwas Erleichterung angesagt. Allerdings bleibt Paderborn am Tabellenende und selbst in der ersten Pokalrunde beim Viertligisten SV Rödinghausen (7:5 nach Elfmeterschießen) konnte der SCP nicht aus dem Spiel heraus gewinnen. Das macht wenig Hoffnung – für Liga und Pokal. Allerdings: Nach dem spektakulären 3:2 im Liga-Hinspiel in der BayArena sind sich beide Teams bereits bekannt, Paderborn hofft nun auf den Lerneffekt. Schon gegen Düsseldorf funktionierte eine kontrolliertere Variante von Baumgarts sonst bedingungslosem Offensivspiel, zum ersten Mal spielte der Aufsteiger zu Null. Gut möglich, dass Bayers dominanter Angriffsfußball den konterstarken Paderbornern nun sogar entgegenkommt.

Darauf muss Bayer 04 achten Mit Flügelflitzer Kai Pröger verfügt Paderborn über einen schnellen Außenstürmer, der schnörkellos Angriffe einleiten und abschließen kann. Überhaupt bringt die Mannschaft viel Tempo mit und steuert bevorzugt in Gleichzahl- oder Überzahlsituationen auf die gegnerische Abwehr zu. Strippenzieher im Mittelfeld ist der agile Sebastian Vasiliadis, der die Angreifer um sich herum in Szene setzt.

(jim)