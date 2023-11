Heimspiel für die Werkself Bayer trifft im Pokal auf den SC Paderborn

Für Trainer Xabi Alonso und seine Mannschaft führt der Weg ins Endspiel in Berlin über Paderborn. Im Achtelfinale des DFB-Pokals treten die Leverkusener am Mittwoch, 6. Dezember, gegen den SC Paderborn an. Die Ost-Westfalen belegen derzeit den neunten Platz in der 2. Bundesliga.