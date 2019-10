Bei Bayers 1:0 gegen Paderborn : „Löwe“ Lucas ist Leverkusens Lebensversicherung

Leverkusen Durch den 1:0-Erfolg im Pokal gegen Paderborn hat die Werkself einen sieglosen Oktober abgewendet. Für den Torschützen Lucas Alario gibt es Lob von allen Seiten.

Die Erleichterung über den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals war am Dienstagabend spürbar bei den Spielern der Werkself. Das glanzlose 1:0 gegen den SC Paderborn ist kein Spiel, das in Erinnerung bleiben wird. Der Favorit aus Leverkusen hat seine Pflichtaufgabe gelöst und überwintert in dem Wettbewerb, dessen Gewinn von einigen Spielern und auch Sportgeschäftsführer Rudi Völler als Saisonziel ausgerufen wurde. Abwehrspieler Aleksandar Dragovic fasste die wichtigste Erkenntnis der Partie entsprechend mit einem Wort zusammen: „Weitergekommen.“

In der Analyse war der 28-Jährige ebenfalls kurz und knackig. „Das war sicherlich nicht unser bestes Spiel. Wir haben riesige Konterchancen vorgefunden, aber sie leider nicht gut zu Ende gespielt. Am Ende hatten wir auch das nötige Quäntchen Glück.“ Er müsse seinen Hut ziehen vor den mutig auftretenden Paderbornern. „Sie haben risikoreich gespielt und uns ein paar Probleme bereitet.“

In der Tat kam der Aufsteiger zu einigen guten Gelegenheiten in der nur halbvoll besetzten BayArena. Die beste Chance parierte Torhüter Lukas Hradecky glänzend in der Schlussphase gegen Streli Mamba. Sein argentinischer Namensvetter Lucas Alario hatte bereits in der ersten Halbzeit die Führung und damit auch den Endstand erzielt (26). Wie er den Ball im Strafraum annahm, sich zurechtlegte und mit links trocken ins Netz wuchtete, sagt einiges über die hohe Vollstreckerqualität des Angreifers aus.

Das ist auch Dragovic aufgefallen. „Er ist im Strafraum ein Tier, ein Löwe“, zollte der Österreicher seinem treffsicheren Teamkollegen Respekt. Schon beim 2:2 gegen Werder Bremen war der Argentinier mit einem Tor und einer Vorlage Leverkusens Lebensversicherung. Er ist neben Karim Bellarabi einer der wenigen im Kader, der aktuell in guter Form ist. Das hat er zuletzt auch in der argentinischen Nationalmannschaft bewiesen – unter anderem gegen Deutschland.„Er arbeitet hart im Training und jetzt kommt alles zurück. Wir wissen, was wir an ihm haben“, sagte Dragovic.

Matchwinner Alario gab sich nach der Partie bescheiden. „Im Moment läuft es ganz gut, aber ich schaue in erster Linie auf die Mannschaft.“ Die Frage, ob er die ungeliebte Rolle des Jokers hinter sich gelassen hat und nun Stammspieler sei, beantwortete er diplomatisch. „Das interessiert mich nicht. Wir haben viel Qualität in der Mannschaft und eine gute, gesunde Konkurrenz. Wenn ich spiele, werde ich mein Bestes geben."

Sein Trainer Peter Bosz wird das gerne hören. Ein „typisches Neuner-Tor“ sei der Treffer des Tages gewesen, konstatierte der Niederländer und fügte hinzu: „Lucas Alario ist in der Box unglaublich gefährlich.“ Der Coach hatte zudem viel Lob für seinen Kollegen Steffen Baumgart und dessen Paderborner übrig. „Ich war 90 Minuten nicht ruhig auf der Bank“, sagte der 55-jährige. „Sie haben immer an sich geglaubt und mit sehr viel Energie, Kraft und Freude gespielt. Wenn Paderborn so weiterspielt, werden sie ihre Ziele erreichen.“ Am Ende zähle für ihn vor allem, dass sein Team nach zuletzt fünf sieglosen Pflichtspielen im Achtelfinale des DFB-Pokals stehe.