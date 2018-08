DFB-Pokal 2018/19: Bayer 04 Leverkusen eine Runde weiter, Baumgartlinger droht lange auszufallen

Pforzheim Ein 1:0-Sieg durch einen Elfmeter – mehr war beim Oberligisten 1. CfR Profzheim nicht drin für den Europa-League-Teilnehmer. Der Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals wird durch die womöglich schwere Verletzung von Julian Baumgartlinger überschattet.

Eindringlich warnte Heiko Herrlich unter der Woche davor, den Oberligisten 1. CfR Pforzheim zu unterschätzen. Der Trainer der Werkself versuchte, sein Team auf die besonderen Rahmenbedingungen vorzubereiten: alles ganz nah, kein guter Rasen, in die Jahre gekommene Kabine und Gegner, die im Spiel ihres Lebens alles geben, während grillgutbedingte Rauchschwaden über den Platz ziehen – kurz gesagt: Profis treten bei Amateuren an.

Trotzdem nicht die Spannung zu verlieren, sei das Entscheidende, mahnte der 46-Jährige kontinuierlich. Seine Spieler schienen die Botschaft zumindest teilweise verstanden zu haben. Der über weite Strecken verkrampfte 1:0 (1:0)-Sieg bringt die Rheinländer allerdings ziemlich glanzlos in die zweite Runde des DFB-Pokals.

Herrlichs Startelf bot wenige Überraschungen: Das Tor des Bundesligisten hütete wie angekündigt Ramazan Özcan, davor bildeten Mitchell Weiser, Jonathan Tah, Sven Bender und Wendell die Viererkette. Lars Bender, Julian Baumgartlinger, Julian Brandt sowie Kai Havertz starteten im Mittelfeld, Kevin Volland und Lucas Alario im Angriff. Das ist eine Anfangsformation, die ohne weiteres auch am kommenden Samstag zum Auftakt der Liga in Mönchengladbach auflaufen könnte (18.30 Uhr).

Eine spannende Personalie war indes gar nicht erst im Kader: Benjamin Henrichs, den schon seit einigen Wochen nur bedingt konkrete Wechselgerüchte begleiten, fehlte im Aufgebot gegen den baden-württembergischen Oberligisten. Die Gründe für die Entscheidung blieben bis zum Anpfiff unklar. Dem Vernehmen nach bietet der AS Monaco 20 Millionen Euro für das angeblich wechselwillige Eigengewächs.

Nach knapp zehn Minuten wurde es erneut lauter auf den Rängen, doch Pforzheims Kreshnik Lushtaku brachte den Ball nach einem erneuten Konter nicht gefährlich auf Özcans Tor. Bayer mühte sich anschließend mit dem Abwehrriegel des krassen Außenseiters ab. Ein mehrfacher Klassenunterschied war in der Anfangsphase höchstens anhand der Tatsache feststellbar, dass sich etwa 95 Prozent des Geschehens in der Pforzheimer Spielfeldhälfte abspielte.

Die rund 800 Gästefans vermüllten daraufhin als „Protestaktion“ gegen den DFB mit Papierfetzen das Spielfeld vor dem Block, die unter anderem auch von den Bayer-Profis weggeräumt wurden. Dazu gab es noch die wenig subtile Ankündigung, dass DFB und DFL noch von den Bayer-Fans hören werden. In der zweiten Halbzeit zündeten die Anhänger der Werkself zudem noch Pyrotechnik. Das dürfte ein rechtliches Nachspiel haben.

Zurück auf den Rasen: Ein Freistoß von Volland von der rechten Seite prallte an den Querbalken des Tores von Pforzheims Schlussmann Manuel Salz (37). Wenig später wurde der Angreifer rüde gefoult – Gelbe Karte für Denis Gudzevic. Deutlich folgenschwerer war aber die Aktion von Julian Baumgartlinger unmittelbar vor der Halbzeit, der sich bei einem Zweikampf im Mittelfeld das Knie unglücklich verdrehte, lange behandelt werden musste und schließlich nur auf einer Trage den Platz verlassen konnte. „Es scheint eine Innenbandverletzung am Knie zu sein. Er wird uns definitiv die nächsten Wochen fehlen“, sagte Bayer-Trainer Heiko Herrlich und kündigte eine MRT-Untersuchung an.