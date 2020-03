3:1 gegen Union : Bayer dreht Rückstand und steht im Pokal-Halbfinale

Foto: dpa/Federico Gambarini 24 Bilder Bayer 04 - Union: die Bilder des Spiels.

Leverkusen Die Werkself besiegt Union Berlin mit 3:1 und zieht in die Runde der letzten vier Mannschaften ein. Ein Fan muss während der ersten Halbzeit im Stadion reanimiert werden, ehe er ins Krankenhaus gebracht wird.

Als sich nach etwa 15 Minuten bedrückende Stille über die BayArena legte, war klar, dass der Fußball nur noch Nebensache war. Während sich Bayer Leverkusen und Union Berlin ein Duell um das Halbfinale des DFB-Pokals lieferten, machte ein medizinischer Notfall auf der Haupttribüne (Block F1) die Partie für eine knappe halbe Stunde zu einem Geisterspiel. Fans beider Lager verzichteten aus Respekt vor der Situation auf Gesänge, die Kommandos der Spieler und Trainer waren bis unter das Stadiondach hörbar. Bis zur Halbzeit war die Lage entschärft und der betroffene Fan nach erfolgreicher Reanimation im Stadion mit den besten Genesungswünschen der Zuschauer auf dem Weg ins Krankenhaus.

Kurz vor der Halbzeit brandete aber doch noch Jubel auf – zumindest im Gästeblock. Marcus Ingvartsen hatte den Außenseiter aus der Hauptstadt in einer bis dahin zähen Partie per Kopfball nach Flanke von Marius Bülter in Führung gebracht (39.). Bayer wirkte bis dahin uninspiriert, fahrig und einem Pokalviertelfinale schlichtweg nicht angemessen. Berlin verteidigte konzentriert und glänzte durch Effizienz.

Foto: dpa/Federico Gambarini 16 Bilder Bayer 04 - Union: die Werkself in der Einzelkritik.

Die zweiten 45 Minuten standen also wieder im Zeichen des Fußballs – und es ist davon auszugehen, dass Bayers Trainer Peter Bosz sehr deutlich in der Kabine wurde. Die Fans beider Lager jedenfalls wurden es und lieferten sich einen Wettbewerb, wer den Deutschen Fußball-Bund mit mehr Dezibel beschimpfen konnte. Die Gastgeber waren jetzt am Drücker, dabei aber vorerst nicht zwingend genug.