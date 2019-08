Sieg gegen Alemannia Aachen : Bayer spielt sich locker in die nächste Runde

Aachen Bayer 04 Leverkusen hat die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Die Werkself setzte sich am Samstagnachmittag trotz einer kurzen Schwächephase in der zweiten Halbzeit verdient mit 4:1 (1:0) beim Regionalligisten Alemannia Aachen durch.

Leverkusens Trainer Peter Bosz musste beim Pflichtspielauftakt unter anderem auf den erkrankten Stammtorhüter Lukas Hradecky und den angeschlagenen Kapitän Lars Bender (Oberschenkelzerrung) verzichten. In Kerem Demirbay und Nadiem Amiri brachte der Niederländer zwei Zugänge in der Startformation. Angestachelt von den 30.861 Zuschauern im ausverkauften Tivoli begannen die Hausherren bissig, gingen in den Zweikämpfen an die Grenze des Erlaubten und bisweilen auch darüber hinaus. Zu spüren bekamen das unter anderem der gebürtige Aachener Kai Havertz und Charles Aránguiz. Die Werkself zog das aus der Vorsaison bekannte Ballbesitzspiel auf, ließ in der Anfangsphase aber das Überraschungsmoment vermissen. Ein Eigentor des Aacheners Peter Hackenberg nach einer flachen Hereingabe von Wendell brachte den Favoriten dennoch mit 1:0 in Front (19.).