Auslosung der Europa League : Europapremiere für Bayer gegen Porto

Leverkusens Trainer Peter Bosz schaut zuversichtlich nach vorne. Foto: dpa/Marius Becker

Leverkusen Die Auslosung der Europa-League-Zwischenrunde hat den FC Porto als Gegner für den Champions-League-Absteiger aus Leverkusen ergeben. Es ist das erste Mal, dass sich beide Teams in einem Pflichtspiel begegnen.

Bayer Leverkusen blickt auf eine lange Geschichte im Europapokal mit vielen spannenden Duellen zurück. 107 Spiele hat der Werksklub in der Champions League hinter sich, glatte 100 Partien sind es bislang in der Europa League. Dabei traf die Werkself auf die besten Teams des europäischen Vereinsfußballs – aus Madrid, Liverpool, Manchester, Bacelona, Turin oder Paris. Auch ein paar weniger geläufige Städte waren dabei: Trondheim, Larnaka, Borisov, Krasnodar, Ostrau, Tiflis...

INFO Titelsammlung des FC Porto ist imposant Foto: dpa/Alessandro Della Valle Champions League 1987, 2004 Weltpokal 1987, 2004 Europa League 2003, 2011 Uefa Super Cup 1987 Meisterschaften in Portugal 28 Pokalsiege 16 Supercupsiege 21

Auf einen Gegner ist der Uefa-Cup-Sieger von 1988 allerdings noch nie getroffen: den FC Porto. Die Auslosung der Zwischenrunde der Europa League bescherte Bayer nun diese Premiere. Trainer Peter Bosz und seine Mannschaft starten im Februar 2020 in die Runde der letzten 32 Mannschaften. Das Hinspiel findet am 20. Februar in Leverkusen statt, das Rückspiel eine Woche später in Portugal.

„Das ist ein attraktiver Gegner. Porto ist eine Topmannschaft und als aktueller Tabellenzweiter in Portugal eine echte sportliche Herausforderung“, sagte Sportgeschäftsführer Rudi Völler zum Los. „Porto gehört zu den großen Klubs in Europa. Sportlich wird das für uns eine sicher schwierige, aber auch sehr reizvolle Aufgabe, die wir bestehen wollen“, pflichtete ihm Geschäftsführer Fernando Carro bei, der die Auslosung in Nyon live vor Ort verfolgte.

Der 28-malige portugiesische Meister, der normalerweise Dauergast in der Königsklasse ist, hatte diesmal mit der Europa League vorliebnehmen müssen – und als Gruppensieger die Zwischenrunde erreicht. Obwohl Porto wie Leverkusen zu den Vereinen gehören, die fast immer international mitmischen, kam es noch nie zu einem Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel. Allerdings: 2016 gab es in Bergisch Gladbach vor etwa 3500 Zuschauern ein Freundschaftsspiel, das 1:1 endete. Nach dem frühen Rückstand durch den inzwischen bei Eintracht Frankfurt spielenden André Silva kam Bayer noch durch Chicharto zum Ausgleich. Ansonsten gibt es keine gemeinsame sportliche Geschichte beider Klubs.

Porto scheiterte im Sommer in der dritten Qualifikations-Runde für die Champions League am FK Krasnodar, der im Vorjahr für das Europa-League-Aus der Werkself verantwortlich war. In Gruppe G setzte sich der portugiesische Traditionsklub als Gruppenerster gegen die Glasgow Rangers, Young Boys Bern und Feyenoord Rotterdam durch, um in die Zwischenrunde der Europa League einzuziehen. Trainer ist Sérgio Conceição, der einst für Inter Mailand sowie Lazio Rom die Fußballschuhe schnürte – und den FC Porto.