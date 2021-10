Der 1. FC Köln im Gegnercheck : Der FC hat sich unter Steffen Baumgart neu erfunden

Leverkusen Seit der 49-Jährige in Köln an der seitenlinie steht, spielen die „Geißböcke“ konsequentes Pressing – und fahren damit bislang gut. Aufpassen muss Bayer 04 vor allem auf den wiedererstarkten Torjäger Anthony Modeste.

Die Mannschaft Nach dem Fast-Abstieg im Vorjahr haben die Verantwortlichen in Köln den Kader einmal komplett auf links gedreht. Zu den prominentesten Abgängen zählen Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg), Ismail Jakobs (Monaco), Dominick Drexler (Schalke) und Max Meyer (Fenerbahce). Wichtigste Zugänge sind Dejan Ljubicic (Rapid Wien), Leih-Rückkehrer Anthony Modeste (AS St. Etienne), Mark Uth (Schalke) sowie Timo Hübers (Hannover) – und allen voran natürlich der aus Paderborn gewechselte Coach Steffen Baumgart. Was die Partie gegen den Rhein-Rivalen aus Leverkusen betrifft, kehren in Kapitän Jonas Hector und Ljubicic pünktlich für das Derby zwei wichtige Kräfte für das Mittelfeld in den Kader der Kölner zurück. Der tunesische Nationalspieler und Dauerläufer Ellyes Skhiri hat sich das Wadenbeinköpfchen gebrochen und wird den Domstädtern voraussichtlich bis November fehlen – eine erhebliche Schwächung. Auch Linksverteidiger Jannes Horn, der dem Klub seit Monaten verletzt fehlt, ist noch nicht wieder spielfähig.