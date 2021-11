Trainer, Spieler, historische Duelle : Das verbindet Bayer 04 und den VfL Bochum

Leverkusen Am Samstag kommt es zum ersten Duell seit mehr als zehn Jahren zwischen Bayer Leverkusen und dem VfL Bochum. Beide Klubs eint unter anderem eine gemeinsame Transferhistorie.

Den Werksklub und seinen nächsten Gegner aus Bochum verbindet auf den zweiten Blick mehr, als manch einem vielleicht bewusst ist. Vor dem Aufeinandertreffen am Samstag (15.30 Uhr) in der BayArena blicken wir auf Schnittstellen – und die aus Leverkusener Sicht erfreuliche Bilanz.

Trainer Es gibt gleich mehrere Fachleute, die sowohl das Team von der Castroper Straße als auch die Werkself betreut haben. Bochum war für Heiko Herrlich die erste Trainerstation im Seniorenbereich, später stand er auch für Bayer 04 an der Seitenlinie. Klaus Toppmöller führte den VfL in den 90ern bis in das Achtelfinale des Uefa-Pokals und erreichte mit Leverkusen nur wenige Jahre später das Vize-Triple. Übungsleiter, die den umgekehrten Weg eingeschlagen haben, also zunächst Bayer trainierten und später auch für den VfL im Einsatz waren, sind Jürgen Gelsdorf und Robin Dutt.