Das Prunkstück des FC Zürich ist die Abwehr

Leverkusen Am Donnerstag (18.55 Uhr) kommt es in der Gruppe A der Europa League zum Spitzenspiel zwischen dem FC Zürich und Bayer 04 Leverkusen. Der Gewinner der Begegnung hat beste Aussichten auf den Gruppensieg. Wir haben uns den Schweizer Pokalsieger im Detail angeschaut.

Die Mannschaft Der Schweizer Traditionsverein hat seinen Unfall „Abstieg 2016“ weitgehend überwunden. Nach dem Jahr im Unterhaus der Eidgenossen inklusive direktem Wiederaufstieg legte der FC Zürich eine passable erste Saison nach der Rückkehr hin und gewann den Pokalwettbewerb der Alpenrepublik. Aktuell rangieren die Züricher auf dem dritten Platz der Super League und hielten sich am vergangenen Wochenende mit einem 3:3 bei den aktuell dominierenden Young Boys Bern wacker. Damit ist der Klub wettbewerbsübergreifend seit acht Partien ungeschlagen. Dabei steht der FCZ für eher biederen Fußball: mit der zweitbesten Defensive der Liga, aber auch dem schwächsten Angriff. Auf der linken Außenbahn sticht am ehesten Benjamin Kololli heraus, der an den beiden Europa-League-Siegen gegen Larnaka und Rasgrad (jeweils 1:0) mit einem Tor und einer Vorlage beteiligt war. Im Sturm macht der talentierte Nigerianer Stephen Odey mit viel Tempo auf sich aufmerksam und Mittelfeldspieler Salim Khelifi sammelte bei Eintracht Braunschweig einst einige Erfahrung in Deutschland.