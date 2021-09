Top-Talente langfristig unter Vertrag : Bayer hat einen Fünf-Jahres-Plan

Florian Wirtz (vorne) ist eines von vielen Talenten unter dem Bayer-Kreuz, das sich langfristig an Leverkusen gebunden hat. Foto: Bayer 04 Leverkusen/Jörg Schüler

Leverkusen Der Werksklub hat in den vergangenen Monaten den Grundstein für das Team der Zukunft gelegt – und nahezu alle jungen Leistungsträger bis mindestens 2025 an Leverkusen gebunden.

Torfestival in Leverkusen

Torfestival in Leverkusen : Bayer und Dortmund suchen nach Balance

Entwarnung Als Trainer Gerardo Seoane die Spieler der Werkself am Montag zur ersten Einheit nach dem 3:4 gegen Dortmund auf den Platz bat, fehlte ein Trio aus der Startelf. Paulinho pausierte, weil er gegen den BVB einen Schlag auf den Fuß abbekommen hatte, Patrik Schick plagten leichte muskuläre Probleme und Robert Andrich eine Prellung am Knie. „Es sind aber keine ernsthaften Verletzungen“, sagte Seoane. „Am Dienstag rechne ich mit allen Spielern beim Training.“

2025 Jeremie Frimpong, Exequiel Palacios und Patrik Schick gehören zu den Profis, die sich bis 2025 an Leverkusen gebunden haben. Hinzu kommen Paris-Zugang Mitchel Bakker und Moussa Diaby. Letzterer ist inzwischen zum A-Nationalspieler Frankreichs aufgestiegen und gehört wie die anderen bislang zum Stammpersonal unter Coach Gerardo Seoane.

2024 In Kerem Demirbay, Nadiem Amiri, Timothy Fosu-Mensah, Lucas Alario sowie dem in diesem Sommer aus Dänemark gekommenen Top-Talent Zidan Sertdemir bietet der Bayer-Kader vier Profis mit jeweils noch drei Vertragsjahren. Bei Alario war lange unklar, ob der Argentinier seinen zunächst nur bis zum Sommer 2022 gültigen Vertrag in Leverkusen verlängern oder den Klub nach vier Jahren verlassen würde. Sportdirektor Simon Rolfes überzeugte den Schick-Ersatz von einem Verbleib.