Bayer-Gegner Atalanta im Check : Das verbindet die Werkself und „La Dea“

Atalantas Aleksey Miranchuk (l.) beim Torbjubel. Foto: AP/Spada

Leverkusen Zwischen den beiden Gegnern im Kampf um den Viertelfinal-Einzug der Europa League – Bayer 04 Leverkusen und Atalanta Bergamo – gibt es einige Parallen. Wir zeigen, welche.

Die Werkself und Atalanta Bergamo gehen mit unterschiedlichen Vorzeichen in das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League am Donnerstag (21 Uhr) in Italien. Während die Leverkusener mit einem verdienten 1:1 beim Serienmeister in München weiter Selbstvertrauen gesammelt haben, unterlagen die Bergamaschi bei ihrer Generalprobe mit 0:1 bei der AS Rom. Durch die Niederlage mussten sie das Team von Trainer José Mourinho an sich vorbeiziehen lassen und gehen somit als Tabellensechster der heimischen Liga in das Duell mit Bayer 04.

Als der Werksklub vor zwei Wochen den lombardischen Klub als Gegner zugelost bekam, hielt sich die Freude bei den Klubverantwortlichen der Rheinländer in Grenzen. Atalanta Bergamo, in Italien auch als „La Dea“ (zu deutsch: die Göttin) bekannt, hat sich in den vergangenen Jahren von einer Fahrstuhlmannschaft zu einem echten Spitzenteam gemausert. Der Aufstieg ist eng verbunden mit dem Namen Gian Piero Gasperini. Er ist seit 2016 Trainer von Atalanta, führte den Klub gleich in seiner ersten Saison in die Europa League, schaffte 2019 die erstmalige Qualifikation für die Champions League und wiederholte das Kunststück in den vergangenen beiden Spielzeiten. Dass er – gerade für einen italienischen Klub – so lange im Amt ist, verwundert angesichts der Erfolge unter seiner Regie nicht. Der 64-Jährige ist vor allem für die Förderung junger Profis bekannt.

Info Einziger Titel ist der Pokalsieg von 1963 Coach Gian Piero Gasperini ⇥Foto: ap Foto: AP/Massimo Paolone Heimspielstätte ist das im Umbau befindliche Gewiss-Stadion mit Platz für 21.300 Zuschauer. Fan-Freundschaften bestehen mit Eintracht Frankfurt und Wacker Innsbruck. Besitzerwechsel Vor Kurzem wurden 55 Prozent der Anteile am Klub an eine US-Investorengruppe verkauft – für rund 400 Millionen Euro. Erfolge Italienischer Pokalsieger 1963, Einzug in das Halbfinale im Europapokal der Pokalsieger 1988 (als Zweitligist)

Nachdem Atalanta in den vergangenen beiden Saisons jeweils die Runde der letzten 16 Teams in der Königsklasse erreicht hatte, lief es dieses Jahr weniger gut. Nach drei Remis, zwei Niederlagen und nur einem Sieg – gegen Gerardo Seoanes Ex-Klub aus Bern – war für Bergamo nach der Gruppenphase Endstation und es ging in der Zwischenrunde der Europa League weiter. Dort setzte sich die Gasperini-Elf, die zumeist im 3-2-4-1-System antritt, zuletzt vergleichsweise mühelos mit 2:1 und 3:0 gegen den griechischen Vertreter Olympiakos Piräus durch.

Erfolgreichster Torjäger der Lombarden ist mit zwölf Treffern in wettbewerbsübergreifend 23 Einsätzen Duván Zapata. Der kolumbianische Nationalstürmer und Topscorer von Atalanta fehlt aber noch länger wegen eines Faserrisses im Adduktorenbereich und wird weder am Donnerstag im Gewiss-Stadion noch in der nächsten Woche beim Rückspiel in der BayArena (Donnerstag, 17. März, 18.45 Uhr) dabei sein können. Gleiches gilt für Routinier Josip Ilicic, der aktuell wegen Depressionen fehlt. Nicht mehr dabei ist zudem der an Inter Mailand verliehene deutsche Nationalspieler Robin Gosens. In Mario Pasalic, Ruslan Malinovskyi, Luis Muriel und Teun Koopmeiners finden sich im Kader der Italiener aber sicher genug fähige Fußballer, die der Werkself das Leben schwermachen dürften.

Bergamo hat sich als Mannschaft einen Namen gemacht, die ihre Spiele nicht nur gewinnen, sondern das auch am liebsten mit schön anzusehendem Offensivfußball. Und das ist nicht die einzige Parallele zum Werksklub, dessen spielerische Qualitäten auch in der Bundesliga allerorts gelobt werden. Wie für Bayer 04 gilt bei Bergamo, dass bei allem Offensivdrang ab und an der Fokus in der Defensive verloren geht und teils spektakuläre Ergebnisse erzielt werden. Allein in dieser Saison gab es bereits zehn Partien mit Bergamo-Beteiligung, in denen mindestens fünf Tore gefallen sind – ebenso wie bei den Leverkusenern.