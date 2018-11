Darum verlor Bayer Leverkusen das bislang bestes Heimspiel

Leverkusen Kapitän Lars Bender attestiert der Werkself trotz der deutlichen Pleite eine gute Leistung. Die Tendenz stimme trotz des Rückschlags, sagte er mit Blick auf den missratenen Abschluss einer ansonsten spektakulären Englischen Woche.

Das ist angesichts des Ergebnisses freilich eine gewagte Aussage, doch der 29-Jährige hat nicht unrecht mit seiner Einschätzung. Bayer spielte über weite Strecken bissig, war sicher in den Pässen und suchte immer wieder zielstrebig den Weg Richtung gegnerisches Tor. Doch die TSG schaffte es, in den entscheidenden Situationen die passende Antwort zu geben und Leverkusen den Wind aus den Segeln zu nehmen. „Die Spielgeschichte stimmte heute nicht“, sagte Bender.

„Wir hatten sicher noch ein, zwei Tore auf dem Fuß, doch wir machen sie nicht“, konstatierte Lars Bender, der in dem durch Jonathan Tah verursachten Elfmeter kurz nach der Halbzeit neben dem Ausfall von Bellarabi einen Knackpunkt der Partie sah. Bis zum 1:3 habe man sich noch auf „absoluter Augenhöhe“ gewähnt. „Das war natürlich ein unglücklicher Spielverlauf. Die positive Erkenntnis ist, dass wir trotz allem nicht aufgesteckt haben.“ Das Spiel fühle sich trotz allem nicht wie ein herber Rückschlag an, betonte der 29-Jährige.

„Es ist und bleibt eine schwierige Saison“, fasst Bender die Lage der Leverkusener zusammen. „Wir hängen in Bereichen der Tabelle fest, in denen wir uns im Sommer nicht gesehen haben, aber diese Situation müssen wir jetzt annehmen.“ Die Tendenz sei trotz des 1:4 in Ordnung, betont er mit Blick auf die Siege zuletzt in Bremen (6:2) und im Pokal in Mönchengladbach (5:0) und der erneut ordentlichen Leistung. „Jetzt müssen wir eben nach Leipzig fahren und das Spiel gewinnen“, fordert der gebürtige Rosenheimer beinahe trotzig. „Im vergangenen Jahr haben wir dort auch ein Ausrufezeichen gesetzt.“ Zur Erinnerung: Damals gelang Bayer 04 ein 4:1-Sieg bei den Sachsen.