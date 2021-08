Kader der Werkself : Seoane sieht Bayer 04 „gut aufgestellt“

Leverkusen Der Schweizer Coach von Bayer Leverkusen hat sich zum bevorstehenden Ende der Transferperiode geäußert. Höchstens mit Blick auf die Offensive werde der Werksklub noch etwas machen, betonte der 42-Jährige.

Bei der Analyse des Duells mit der Fohlenelf (4:0) habe der Schweizer natürlich auch Szenen entdeckt, die besser hätten gelöst werden können – vor allem, was das Stellungsspiel und die Entscheidungsfindung in einigen Situation betrifft. „Mit dem Gesamtauftritt der Mannschaft bin ich aber zufrieden. Man kann nur Tore erzielen, wenn man entschlossen abschließt“, sagte der 42-Jährige. Das habe sein Team in den entscheidenden Momenten gemacht. Dass die Werkself zudem zu Null gespielt hat, sei ein Verdienst der „bissigen, solidarischen und aggressiven“ Verteidigung gewesen.

Bei allem Lob für die Vorstellung der Werkself hatte Bayer freilich auch das Spielglück auf seiner Seite. „Wir wissen, dass alles für uns gelaufen ist – wie und wann die Tore gefallen sind.“ Jedes Spiel schreibe seine eigene Geschichte. „Und in diesem Fall war sie positiv für uns.“ Dass Bayer 04 nach der durchwachsenen Vorbereitung und den vielen verletzungsbedingten Ausfällen so gut in die Saison startet, hatte auch der Schweizer Coach nicht zwingend erwartet. Er erklärt sich das unter anderem mit der Rückkehr der Fans in die BayArena. „Die Zuschauer haben der Mannschaft einen zusätzlichen Schub gegeben.“