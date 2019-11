Sieg gegen Atlético in der Champions League : Bayer 04 darf weiter vom Achtelfinale träumen

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen hat im vierten Champions-League-Spiel den ersten Sieg gefeiert. Durch den Erfolg gegen Atlético Madrid kommt die Werkself ihrem Minimalziel Europa League ein Stück näher und darf sogar noch auf das Achtelfinale hoffen.

Nach drei Niederlagen zum Start in die Champions League waren die Achtelfinal-Hoffnungen von Bayer Leverkusen auf ein Minimum gesunken. Durch das 2:1 (1:0) am 4. Spieltag gegen Atlético Madrid hat die Werkself nun aber nicht nur das vorzeitige Aus abgewendet, sondern zugleich ihre Chancen auf das Minimalziel Europa League wieder erhöht.

In der ersten Halbzeit bot sich den Zuschauern in der BayArena zunächst das in dieser Saison gewohnte Bild: Die Hausherren machten das Spiel und erarbeiten sich eine Reihe aussichtsreicher Gelegenheiten, ließen aber einmal mehr die Konsequenz im Abschluss vermissen. Exemplarisch dafür war Kevin Vollands Schuss in der 21. Minute nach Hereingabe von Nadiem Amiri, der Madrids Torhüter Jan Oblak kaum vor Probleme stellte.