Daley Sinkgraven

Etwas überraschend rückte der Niederländer für Wendell in die Anfangsformation und erledigte seine Aufgaben auf der linken Abwehrseite konsequent. Rette nach gut 50 Minuten in höchster Not vor dem Einschussbereiten Federico Bernardeschi. Beim ersten Gegentor ließ er wie die gesamte Viererkette Ronaldo allerdings zu viel Raum.

Note: 3+