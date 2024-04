„Wir haben die besten Fans Deutschlands“ So euphorisch feiert Bayer den Meistertitel im Stadion

„Wir haben es so lange versucht, Deutscher Meister zu werden und jetzt haben wir es geschafft. Das haben wir uns verdient, das habt ihr euch verdient“, rief Geschäftsführer Sport Simon Rolfes der Menge zu. Auch Leverkusen-Boss Fernando Carro blickte am größten Tag der Vereinsgeschichte in die leidvolle Vergangenheit. „Die Geschichte schuldete Leverkusen eine Schale. Die haben wir jetzt geholt, vielen Dank an euch alle“, sagte Carro und redete sich danach weiter in einen Freudenrausch der Superlativen: „Wir haben die besten Fans Deutschlands, wir haben auch die beste Mannschaft, den besten Verein, den besten Trainer, die besten Spieler, die besten Mitarbeiter. Alle auf die eins.“