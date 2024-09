1:1 im Topspiel Bayer 04 erarbeitet sich einen Punkt in München

So etwas hatten die Bayern schon lange nicht mehr erlebt: Zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt mussten sie den amtierenden Deutschen Meister begrüßen. Bayer Leverkusen hatte sich auf den Weg in die bayrische Landeshauptstadt gemacht, um es einmal mehr mit dem Rekordsieger aufzunehmen. Und der Wunsch von Florian Wirtz und Co., dem Team von der Säbener Straße auch in dieser Saison wieder ein Bein zu stellen, ging zumindest in Teilen in Erfüllung. Mit einem defensiven Ansatz und einer effizienten Torausbeute erzwangen sie ein 1:1 (1:1) beim FCB.