Viele Tore, hohes Tempo Bayer gewinnt Schlagabtausch mit Leipzig

Angetrieben von den euphorisierten Fans übte Leverkusen weiter Druck aus. Die Belohnung folgte kurze Zeit später. Nach einer von Hofmann getretenen Ecke stieg der wechselwillige Innenverteidiger Tah am Fünfmeterraum am höchsten und bugsierte den Ball per Kopf zum 2:0 in die Maschen (35.). Boniface, im Sommer aus Belgien von Saint-Gilloise verpflichtet, verpasste nur zwei Minuten – wiederum per Kopf – das dritte Leverkusener Tor. Einen ersten kleinen Stimmungsdämpfer für den Leverkusener Anhang bot die 39. Minute, in der Dani Olmo den Bayer-Verteidigern entwischte und nach einem Eckstoß mit dem Kopf auf 1:2 aus Sicht der Gäste verkürzte. Lukas Hradecky im Tor der Hausherren bekam die Hand noch an den Ball, konnte das erste Gegentor der Saison aber nicht mehr vereiteln.