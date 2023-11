Doppelpack von Grimaldo Leverkusen baut seine Serie in Hoffenheim aus

Für Tabellenführer Bayer Leverkusen gab es in Sinsheim einen eindeutig definierten Auftrag: Gegen die TSG Hoffenheim möglichst dreifach Punkten und Verfolger FC Bayern vor dem Topspiel in Dortmund an diesem Samstagabend weiter unter Druck setzen. Das ist der Mannschaft von Xabi Alonso gelungen. Das 3:2 (2:0) in Baden-Württemberg ist der neunte Sieg im zehnten Ligaspiel für die wettbewerbsübergreifend seit 15 Partien ungeschlagenen Rheinländer. Damit ist der nächste Rekord seit dem Aufstieg in die Bundesliga 1979 zumindest eingestellt, denn zuletzt blieb die Werkself in der Saison 2001/02 so lange am Stück ohne Niederlage.