Funkels Effzeh-Comeback misslingt : Bailey beschert Bayer den Derbysieg

Leverkusen Leon Bailey ist beim 3:0 der Werkself der überragende Mann auf dem Platz. Leverkusen untermauert mit dem Sieg seine Ambitionen auf einen Europapokalplatz – und verdirbt Friedhelm Funkels Trainer-Comeback beim akut abstiegsgefährdeten 1. FC Köln.

Bayer kam nach dem 1:0 hingegen kaum noch zu sinnvollen Angriffsspielzügen. Köln blieb seinerseits bissig in den Zweikämpfen und suchte immer wieder den Weg nach vorne, ließ es aber an Präzision vermissen. Klare Torchancen gab es auf beiden Seiten vorerst nicht, dafür aber leichte Feldvorteile für die Domstädter. Aufregend wurde es erst wieder nach einer guten halben Stunde. Den Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Sören Storks nach Foul von Aránguiz an Marius Wolf korrigierte der Videoassistent umgehend auf Freistoß für Köln – zurecht, denn das Vergehen fand knapp außerhalb des Strafraums statt. Der FC nutzte die Gelegenheit in Person von Hector für ein Ausrufezeichen. Kölns Kapitän donnerte den Ball von der rechten Strafraumgrenze an den Querbalken (36.).