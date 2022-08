Ein Tor entscheidet Top-Spiel : Bayer verliert zum Auftakt in Dortmund

Dortmund Die Werkself gerät in Dortmund früh in Rückstand, kann die Partie beim Vizemeister aber bis zum Schluss offen halten. BVB-Kapitän Marco Reus erzielt den Treffer des Tages, Leverkusens Torwart Lukas Hradecky sieht kurz vor dem Abpfiff die Rote Karte.

Gerardo Seoane sprach in der vergangenen Saison oft von einem Marathon, um den Verlauf einer Saison zu beschreiben. Der Trainer von Bayer Leverkusen wollte so wohl vor allem betonen, dass es bis zum Ziel ein weiter Weg ist und Zwischenstände nicht wirklich relevant sind. Entscheidender ist das Ankommen. Bleibt man in diesem Sprachbild, hat die Werkself zumindest den Start des Marathons verstolpert, denn nach dem 3:4 in der ersten Pokalrunde in Elversberg folgte ein 0:1 (0:1) zum Auftakt der Liga bei Borussia Dortmund.

Er hätte im Vergleich zur 3:4-Schlappe beim Drittligisten SV Elversberg auch die ganze Mannschaft inklusive Staff austauschen können, sagte Seoane vor dem Anpfiff bei „Sky“. Ganz so drastisch waren seine Umbaumaßnahmen in der Startelf dann aber doch nicht. Auf fünf Positionen stellte der Schweizer um. Jonathan Tah rückte für Odilon Kossounou in die Anfangsformation, Piero Hincapie für Mitchel Bakker, Exequiel Palacios für Sardar Azmoun, Kerem Demirbay für Charles Aránguiz und Karim Bellarabi für Adam Hlozek.

Die Anfangsphase des Abendspiels war intensiv, die Mannschaften von Rhein und Lippe gingen entschlossen zur Sache. Auf beiden Seiten gab es aber zunächst nur ein paar semigefährliche Annäherungen Richtung Strafraum, wirklich zwingend war im Grunde nur die Gelegenheit, die auch zum frühen 1:0 für den BVB führte.

Tah ließ sich den Ball in der sensiblen Zone vor dem eigenen Strafraum von Jude Bellingham vom Fuß spitzeln, Youssoufa Moukoko kam auf der linken Seite des Strafraums zuerst an die Kugel, behauptete sich geschickt und brachte den Ball an den zweiten Pfosten zu Karim Adeyemi. Dessen Flachschuss konnte Lukas Hradecky noch irgendwie mit den Füßen vor der Linie parieren, doch Hincapie kam für eine Rettungstat zu spät und Marco Reus staubte ab (9.).

Dass nach einer knappen Viertelstunde auch noch Robert Andrich mit muskulären Problemen ausgewechselt werden musste, machte Bayers Fehlstart in die Partie perfekt. Aránguiz kam für den 27-Jährigen in das Top-Spiel. Die Werkself brauchte etwas Zeit, um sich zu berappeln und verbuchte durch Patrik Schick nach einem sauber vorgetragenen Konter ihre bis dahin beste Torchance.

Der tschechische Top-Stürmer setzte zentral an der Strafraumgrenze zum Schuss an, aber der Ball flog links oben am Kasten vorbei (20.). Kurz danach war dann auch für Adeyemi Schluss, der Nationalspieler musste mit Problemen am Knöchel raus. Unmittelbar nach dem 1:0 hatte er sich wohl vertreten und machte nach einer kurzen Behandlungspause weiter, zeigte nach 22 Minuten aber dann doch an, dass es nicht mehr geht – und Thorgan Hazard übernahm. Kurz zuvor setzte der in Leverkusens Strafraum vorgedrungene Reus noch einen Versuch aufs lange Eck flach rechts am Tor vorbei.

Den Gästen mangelte es vor allem offensiv an Klarheit in den Aktionen, Dortmund wirkte insgesamt reifer in der Spielanlage und erlaubte sich keine nennenswerten Patzer, wenn es doch mal im Ansatz brenzlig zu werden drohte. Die Führung zur Halbzeit ging also in Ordnung – erst recht, nachdem Bellingham kurz vor dem Seitenwechsel die nächste vielversprechende Gelegenheit knapp am rechten Pfosten vorbei setzte (42.). Insgesamt waren es aber angesichts der sonst betont spektakulären Duelle beider West-Klubs eher biedere 45 Minuten.

Die zweite Hälfte begann mit einer Riesenchance für die Mannschaft von Edin Terzic. Donyell Malen war der Ausgangspunkt. Über die linke Seite setzte er sich gegen Tah durch, brachte den Ball scharf ins Zentrum zu Hazard, doch Hradecky funkte mit einem Sensationsreflex dazwischen und wehrte den Volleyschuss ab (49.). Auf der Gegenseite köpfte Palacios einen von Gregor Kobel abgewehrten Ball von Schick ins Netz, stand dabei allerdings im Abseits (52.).

Die Statistiken zum Spiel untermauerten den Eindruck eines Duells auf Augenhöhe, die Videowände der mit 81.365 Zuschauern restlos ausverkauften Dortmunder Arena zeigten aber nach wie vor das 1:0 für den BVB, trotz einer 100-prozentigen Chance von Schick. Bayers Angreifer lief geradezu perfekt in eine kongeniale Flanke von Moussa Diaby, die von der rechten Seite präzise zwischen Dortmunds Abwehr und Kobel landete, konnte auch aus nächster Nähe Volley abschließen, scheiterte aber am Schlussmann des Vizemeisters (63.). Wenige Minuten später vergab der Tscheche erneut, diesmal nach feinem Pass von Sardar Azmoun, weil Kobel gerade noch rechtzeitig das Bein ausfahren konnte (68.).

Leverkusen drängte auf den Ausgleich, Dortmund war um Entlastung bemüht und blieb dabei freilich stets gefährlich. Als erneut der vermeintliche Ausgleich der Werkself per Eigentor durch Nico Schlotterbeck wegen Abseits des Passgebers Azmoun nicht zählte, deutete sich eine heiße Schlussphase an (80.). Weitere Tore gab es allerdings nicht mehr, dafür ausgelassene Fans in Schwarz-Gelb, die ihre Mannschaft für den gelungenen Start in den Marathon Bundesliga feierten.