Hoffnung auf WM? : Leverkusens Jungstar Wirtz zurück im Teamtraining

Leverkusen Nationalspieler Florian Wirtz hat erstmals seit seinem im März erlittenen Kreuzbandriss wieder Teile des Mannschaftstraining bei Bayer Leverkusen absolviert – und er war nicht der einzige Rückkehrer.

Wirtz hatte sich im März einen Kreuzbandriss zugezogen und wartet auf sein Comeback. Unter Flick debütierte er im September 2021 beim 2:0 in der WM-Qualifikation in Liechtenstein in der Fußball-Nationalmannschaft und bestritt bislang vier Länderspiele. Sein Aufgebot für die WM in Katar, die am 20. November beginnt, wird Flick am 10. November benennen.